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Сегодня в Туле возле Центрального стадиона запрещена продажа алкоголя

Сегодня в Туле возле Центрального стадиона запрещена продажа алкоголя

Ограничения будут действовать с 16.00 до 22.00.

Сегодня, 12 октября, в 19.00 в Туле на Центральном стадионе состоится матч между молодежными сборными России и Македонии.

В соответствии с Законом Тульской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области», в день проведения матча на расстоянии 1 км от входа на Центральный стадион будет запрещена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху).

Ограничения будут действовать с 16.00 до 22.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:40 0
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