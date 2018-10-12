Сегодня в Туле возле Центрального стадиона запрещена продажа алкоголя

Ограничения будут действовать с 16.00 до 22.00.

Сегодня, 12 октября, в 19.00 в Туле на Центральном стадионе состоится матч между молодежными сборными России и Македонии.

В соответствии с Законом Тульской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области», в день проведения матча на расстоянии 1 км от входа на Центральный стадион будет запрещена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху).

Ограничения будут действовать с 16.00 до 22.00.