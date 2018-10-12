Алексей Дюмин: «Республика Беларусь и Тульская область — надежные партнеры, проверенные временем»

12 октября в Могилеве состоялось пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».

На пленарном заседании губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что для нашего региона Форум — важная площадка для выстраивания конструктивного и взаимовыгодного диалога в разных сферах.

– Республика Беларусь и Тульская область — надежные партнеры, проверенные временем. Нами выстроена эффективная система взаимодействия по многим направлениям, — подчеркнул Губернатор.

Речь идет о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования, науки, культуры, спорта и др.

Как отметил Алексей Дюмин, активному развитию межрегионального диалога способствует созданная в 2012 году Совместная рабочая группа по координации основных направлений сотрудничества между Тульской областью и Республикой Беларусь. С белорусской стороны ее возглавил председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик. Встречи проходят ежегодно. На них обсуждаются актуальные вопросы, формируются планы сотрудничества. Результат этой работы — заключение перспективных контрактов. Вчера в Минске прошло очередное заседание рабочей группы, на котором стороны обсудили конкретные меры взаимодействия в сферах торговли, производственной кооперации, агропромышленного комплекса. Существенный потенциал видится в развитии туризма.

Алексей Дюмин также сообщил, что в 2017 году внешнеторговый оборот между Тульской областью и Беларусью составил порядка 167 млн долларов США. Это на 84% больше, чем в 2016-м. А за 9 месяцев этого года товарооборот увеличился на 12,8% и составил 134 млн долларов США.

– Важно не только сохранить всё лучшее, но и находить новые, еще более эффективные формы взаимодействия, — подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в России, и в частности в Тульской области, активно развиваются инфраструктурно обеспеченные площадки с льготными режимами налогообложения. Это особые экономические зоны, территории опережающего развития, индустриальные парки и технопарки.

– Для активного вовлечения белорусских предпринимателей в программы импортозамещения, сокращения их логистических и операционных затрат при поставках продукции на российский рынок предлагаю рассмотреть возможность предоставления им особых условий при размещении в таких локациях, — сказал Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин также напомнил, что перед российским оборонно-промышленным комплексом поставлена амбициозная задача по освоению выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. К 2030 году доля гражданской редакции должна составлять не менее 50% от производства предприятий.

– Тульская область — оружейная столица России. В сфере ОПК у нас может быть продуктивная кооперация и с финансовой, и с производственной, и с интеллектуальной точки зрения, — отметил глава региона.