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Застрял в России после ЧМ-2018: парня из Конго приютили в Тульской области

Застрял в России после ЧМ-2018: парня из Конго приютили в Тульской области

19-летний болельщик остался в чужой стране без денег, документов и вещей и не может вернуться домой.

В соцсетях появилась информация о 19-летнем Самуэле, уроженце Конго, который сейчас проживает в Заокском районе. Местные жители рассказывают, что парень приехал в Россию на чемпионат мира, однако в итоге его поездка закончилась печально.
 
После ЧМ Самуэль познакомился с женщиной, жил и работал в Москве приблизительно два месяца. В итоге парня обокрали (украли документы, паспорт болельщика, деньги), а его возлюбленная исчезла. Самуэля несколько раз избивали на улицах Москвы. В итоге от беспомощности и обиды он шел пешком несколько дней в никуда. Обнаружили его около деревни Кошкино Заокского района, — рассказали Myslo местные жители.
 
 
Парня приютили местные жители. С помощью гугл-переводчика Самуэль рассказал свою историю (парень разговаривает только на французском). Пытались связаться с родственниками иностранца через Facebook, но они не ответили.
 
Неравнодушные заокчане 15 октября повезут молодого человека в посольство Конго.
 
Myslo запросил комментарий в пресс-службе УМВД России по Тульской области:
 
– В УМВД России по Тульской области принимаются меры для установления личности иностранного гражданина. По предварительным данным, гражданин Конго не смог вернуться домой во время пребывания в Российской Федерации из-за потери документов. Мужчину, шедшего пешком вдоль железнодорожных путей, обнаружили в Заокском районе Тульской области. Сотрудниками полиции выясняются все детали и обстоятельства нахождения мужчины в России, проводятся необходимые мероприятия для восстановления его документов и отправки на родину. Местные волонтеры оказывают мужчине помощь в сборе средств и питания. Ситуация находится на контроле Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:55 +10
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