Свалка медицинских отходов в Туле: с кем был заключен контракт на утилизацию?
Сразу несколько ведомств ведут проверку, свалку до сих пор никто не убрал.
По факту обнаружения свалки медицинских отходов класса «Б» в деревне Мыза под Тулой проводит свою проверку Роспотребнадзор.
Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина:
Ирина Хохлачкина
– По фактам, опубликованным в СМИ, было проведено административное расследование. Наши специалисты выходили на место, все факты подтвердились. В лесу были найдены отходы класса «Б»: шприцы, скарификаторы, капельницы, гинекологические зеркала.
По словам Ирины Алексеевны, цель расследования — найти виновного. По статье 8.2 КоАП РФ штраф на юридическое лицо составляет от 100 тысяч рублей.
Заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк:
Владимир Грицаюк
– Со стороны министерства здравоохранения хочу заявить, что все медицинские отходы класса «Б» и «В» у нас утилизируются подрядчиками, которые определяются в ходе аукциона по
По словам Владимира Грицаюка, все медучреждения Тульской области, которые находятся в ведении регионального министерства здравоохранения, утилизируют медицинские отходы согласно правилам. Правила эти жестко контролируются. В минздраве есть группа линейного контроля, которая надзирает за правильностью утилизации отходов.
Напомним, свалку медотходов «по наводке» наших читателей обнаружили журналисты Myslo. Сотни использованных шприцев, игл, капельниц и ланцетов, гинекологические зеркала и прочий «специальный» мусор: всё это кто-то складировал в лесу у деревни Мыза.
Уже на месте стало понятно, кому принадлежат отходы: на одной из банок журналисты Myslo нашли этикетку с надписью ГУЗ ТОГВВиТ (Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда). Учреждение находится в поселке Грицовский Веневского района.
Медотходы класса «Б» относятся к эпидемиологически опасным. Это инфицированные и потенциально инфицированные отходы; материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани и так далее); пищевые отходы из инфекционных отделений и многое другое.
Кстати, случай с нарушением правил утилизации медицинских отходов класса «Б» в Туле не первый. Myslo уже рассказывал про сжигание отходов такого класса прямо в жилом секторе.