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Свалка медицинских отходов в Туле: с кем был заключен контракт на утилизацию?

Свалка медицинских отходов в Туле: с кем был заключен контракт на утилизацию?

Сразу несколько ведомств ведут проверку, свалку до сих пор никто не убрал.

По факту обнаружения свалки медицинских отходов класса «Б» в деревне Мыза под Тулой проводит свою проверку Роспотребнадзор.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина:

Ирина Хохлачкина

– По фактам, опубликованным в СМИ, было проведено административное расследование. Наши специалисты выходили на место, все факты подтвердились. В лесу были найдены отходы класса «Б»: шприцы, скарификаторы, капельницы, гинекологические зеркала.

По словам Ирины Алексеевны, цель расследования — найти виновного. По статье 8.2 КоАП РФ штраф на юридическое лицо составляет от 100 тысяч рублей.

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк:

Владимир Грицаюк

– Со стороны министерства здравоохранения хочу заявить, что все медицинские отходы класса «Б» и «В» у нас утилизируются подрядчиками, которые определяются в ходе аукциона по ФЗ №44. Нам известен подрядчик, ему уже направлено письмо с претензией. Мы не можем давать правовую оценку этим фактам. Тем не менее мы оповестили все заинтересованные органы. Если вина подрядчика подтвердится, мы вынуждены будем расторгнуть с ним контракт и включить эту фирму в реестр недобросовестных контрагентов.

По словам Владимира Грицаюка, все медучреждения Тульской области, которые находятся в ведении регионального министерства здравоохранения, утилизируют медицинские отходы согласно правилам. Правила эти жестко контролируются. В минздраве есть группа линейного контроля, которая надзирает за правильностью утилизации отходов.

 
Как удалось узнать Myslo, у госпиталя (ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда») в 2018 году был заключен договор с ООО «Региональный оператор по управлению отходами» на утилизацию отходов класса «Б». Сумма контракта — 69 000 рублей. С госпиталем также есть контракт на утилизацию и «Д»-отходов (самые опасные медотходы).
 

ООО «Региональный оператор по управлению отходами» зарегистрировано в Москве. Список видов деятельности довольно широк: от утилизации опасных и неопасных отходов и обработки сточных вод до розничной торговли фруктами и хлебом.
 
Это ООО относится к микропредприятиям:
 

 
Также это предприятие обслуживает Главное бюро Медико-социальной экспертизы по Тульской области, Тульскую детскую областную больницу и администрацию МО Дубенский район. С последними двумя организациями у «Регионального оператора по управлению отходами» заключены договоры на процесс демеркуризации ртутьсодержащих ламп.
 
Какова была роль сотрудников ООО в нарушении, предстоит выяснить сразу трем ведомствам: с проблемой разбираются Роспотребнадзор, Минэкологии и Следственный комитет. Прокуратура области взяла вопрос на контроль.
 
К слову, столько ведомств ведут работу, а свалку так до сих пор и не убрали. Фото от 12 октября 2018 года:
 

Напомним, свалку медотходов «по наводке» наших читателей обнаружили журналисты Myslo. Сотни использованных шприцев, игл, капельниц и ланцетов, гинекологические зеркала и прочий «специальный» мусор: всё это кто-то складировал в лесу у деревни Мыза.

Уже на месте стало понятно, кому принадлежат отходы: на одной из банок журналисты Myslo нашли этикетку с надписью ГУЗ ТОГВВиТ (Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда). Учреждение находится в поселке Грицовский Веневского района.

Медотходы класса «Б» относятся к эпидемиологически опасным. Это инфицированные и потенциально инфицированные отходы; материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани и так далее); пищевые отходы из инфекционных отделений и многое другое.

 

Кстати, случай с нарушением правил утилизации медицинских отходов класса «Б» в Туле не первый. Myslo уже рассказывал про сжигание отходов такого класса прямо в жилом секторе.

Галерея
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 1
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 2
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 3
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 4
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 5
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 6
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 7
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 8
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 9
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 10
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 11
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 12
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 13
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 14
показать все фотографии
Галерея
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 1
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 2
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 3
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 4
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 5
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 6
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 7
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 8
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 9
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 10
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 11
Опасные отходы класса Б на Мызе, Фото: 12
показать все фотографии
Сюжет: Незаконные свалки в Туле
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