Жители Тульской области смогут пройти скрининг социально значимых заболеваний

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В Тульской области первым в России стартует комплексный проект «Скрининг 6 социально-значимых заболеваний». Его основная цель – диагностика и выявление социально значимых заболеваний на ранних стадиях и, как следствие, минимизация смертности и инвалидизации населения. В рамках проекта предполагается проведение скрининга пациентов по риск-факторам заболеваний:

хроническая сердечная недостаточность;

сахарный диабет;

хроническая обструктивная болезнь легких;

астма;

ревматология;

онкология.

Скрининг будут проводить врачи во время приема пациентов в 14 медицинских учреждениях Тульской области.

Пилотный проект по скринингу в Туле продлится до конца следующего года, а первые итоги медики подведут весной 2020 года.