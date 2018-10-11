Фото vladtime.ru.
Жители Тульской области смогут пройти скрининг социально значимых заболеваний
Проект будет реализован в 14 медучреждениях региона.
В Тульской области первым в России стартует комплексный проект «Скрининг 6 социально-значимых заболеваний». Его основная цель – диагностика и выявление социально значимых заболеваний на ранних стадиях и, как следствие, минимизация смертности и инвалидизации населения. В рамках проекта предполагается проведение скрининга пациентов по риск-факторам заболеваний:
- хроническая сердечная недостаточность;
- сахарный диабет;
- хроническая обструктивная болезнь легких;
- астма;
- ревматология;
- онкология.
Скрининг будут проводить врачи во время приема пациентов в 14 медицинских учреждениях Тульской области.
Пилотный проект по скринингу в Туле продлится до конца следующего года, а первые итоги медики подведут весной 2020 года.
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