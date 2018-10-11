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Жители Тульской области смогут пройти скрининг социально значимых заболеваний
Фото vladtime.ru.

Жители Тульской области смогут пройти скрининг социально значимых заболеваний

Проект будет реализован в 14 медучреждениях региона.

В Тульской области первым в России стартует комплексный проект «Скрининг 6 социально-значимых заболеваний». Его основная цель – диагностика и выявление социально значимых заболеваний на ранних стадиях и, как следствие, минимизация смертности и инвалидизации населения. В рамках проекта предполагается проведение скрининга пациентов по риск-факторам заболеваний:

  • хроническая сердечная недостаточность;
  • сахарный диабет;
  • хроническая обструктивная болезнь легких;
  • астма;
  • ревматология;
  • онкология.

Скрининг будут проводить врачи во время приема пациентов в 14 медицинских учреждениях Тульской области.

Пилотный проект по скринингу в Туле продлится до конца следующего года, а первые итоги медики подведут весной 2020 года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:28 −3
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Тульская область

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