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ДТП в Пролетарском округе Тулы: от удара такси отнесло в столб
Фото очевидцев.

ДТП в Пролетарском округе Тулы: от удара такси отнесло в столб

По предварительным данным, в салоне авто находились женщина с ребенком.

11 октября на ул. Кутузова в Туле столкнулись Opel и Daewoo Nexia.

Как сообщили Myslo очевидцы, Opel выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу такси Daewoo Nexia. В этот момент в салоне корейского авто находились женщина с ребенком. От удара Daewoo вынесло на обочину, автомобиль врезался в столб.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Все подробности произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:42 +3
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