Фото очевидцев.
ДТП в Пролетарском округе Тулы: от удара такси отнесло в столб
По предварительным данным, в салоне авто находились женщина с ребенком.
11 октября на ул. Кутузова в Туле столкнулись Opel и Daewoo Nexia.
Как сообщили Myslo очевидцы, Opel выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу такси Daewoo Nexia. В этот момент в салоне корейского авто находились женщина с ребенком. От удара Daewoo вынесло на обочину, автомобиль врезался в столб.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
Все подробности произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
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