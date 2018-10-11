В Туле 14 пожарных тушили горящий склад

Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

11 октября в 12.09 на телефон «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании складских помещений в Туле на ул. Н. Островского.

Уже через пять минут на место происшествия прибыли четыре пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах. Открытое горение ликвидировано в 12.45.

Как рассказали Myslo в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате происшествия пострадавших нет, сгорел утеплитель на площади 6 кв. м. Причина пожара устанавливается.