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В Туле 14 пожарных тушили горящий склад
Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле 14 пожарных тушили горящий склад

При пожаре никто не пострадал.

11 октября в 12.09 на телефон «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании складских помещений в Туле на ул. Н. Островского.

Уже через пять минут на место происшествия прибыли четыре пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах. Открытое горение ликвидировано в 12.45.

Как рассказали Myslo в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате происшествия пострадавших нет, сгорел утеплитель на площади 6 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:35 +2
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