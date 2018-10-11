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В Тульской области снизилась раскрываемость преступлений по двум статьям

В Тульской области снизилась раскрываемость преступлений по двум статьям

Главный прокурор области Роман Прасков потребовал улучшить эти показатели.

10 октября 2018 года в прокуратуре области состоялось межведомственное оперативное совещание по вопросам раскрытия и расследования уголовных дел об умышленных убийствах (ст. 105 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (4 ст. 111 УК РФ).

По информации пресс-службы ведомства, несмотря на улучшение криминогенной обстановки на территории Тульской области, снижение количества зарегистрированных преступлений, вопрос раскрываемости преступлений против личности в целом до настоящего времени остается проблемным.

Так, в истекшем периоде 2018 года в Тульской области зарегистрировано умышленных убийств на 25% ниже аналогичного показателя прошлого года, однако их раскрываемость снизилась с 94,4% до 88,2%.

Прокурор области Роман Прасков потребовал безотлагательно принять конкретные меры по совершенствованию взаимодействия правоохранительных органов для повышения эффективности раскрытия и расследования уголовных дел.

По итогам работы совещания предложено издать совместное распоряжение руководителей правоохранительных органов по рассмотренным вопросам.

сегодня, в 16:13 0
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