фото из группы vk.com/tulazest
В Черни столкнулись два большегруза и две легковушки
ДТП случилось у пешеходного перехода.
Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств произошло в пятницу, 12 октября, около четырех часов дня.
Как сообщают очевидцы, авария произошла у пешеходного перехода. Вышедший на дорогу пешеход не стал пропускать едущую фуру и начал переходить дорогу. Тяжелая машина затормозила, но в этот момент сзади в нее врезался грузовик, в него легковушка. Собравшийся «паровозик» замкнула еще одна фура.
О пострадавших не сообщается.
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