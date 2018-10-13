новости
новости
Регистрация
В Черни столкнулись два большегруза и две легковушки
фото из группы vk.com/tulazest

В Черни столкнулись два большегруза и две легковушки

ДТП случилось у пешеходного перехода.

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств произошло в пятницу, 12 октября, около четырех часов дня.

Как сообщают очевидцы, авария произошла у пешеходного перехода. Вышедший на дорогу пешеход не стал пропускать едущую фуру и начал переходить дорогу. Тяжелая машина затормозила, но в этот момент сзади в нее врезался грузовик, в него легковушка. Собравшийся «паровозик» замкнула еще одна фура.

О пострадавших не сообщается.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПпешеходный переход
Место
ЧерньТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По факту падения рабочего со строительных лесов в Туле следователи начали проверку
По факту падения рабочего со строительных лесов в Туле следователи начали проверку
Роман Прасков недоволен расследованиями убийств в регионе
Роман Прасков недоволен расследованиями убийств в регионе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.