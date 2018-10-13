В Черни столкнулись два большегруза и две легковушки

фото из группы vk.com/tulazest

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств произошло в пятницу, 12 октября, около четырех часов дня.

Как сообщают очевидцы, авария произошла у пешеходного перехода. Вышедший на дорогу пешеход не стал пропускать едущую фуру и начал переходить дорогу. Тяжелая машина затормозила, но в этот момент сзади в нее врезался грузовик, в него легковушка. Собравшийся «паровозик» замкнула еще одна фура.

О пострадавших не сообщается.