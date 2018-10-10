В Туле стартовал рейд ГИБДД по проверке автобусов и маршруток

Профилактическое мероприятие пройдёт с 10 по 19 октября. Особое внимание будет уделяться соблюдению правил безопасной перевозки пассажиров.

Как сообщает группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в регионе стартовал масштабный рейд по проверке пассажирских автобусов и маршрутных такси. Он продлится до 19 октября.

Мероприятие направлено на профилактику аварий с участием пассажирских транспортных средств. Также инспекторы проведут работу по предупреждению и пресечению нарушений ПДД и требований нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности пассажиров.

Полицейские будут проверять у водителей документы, необходимые для осуществления перевозок. Автотранспортные предприятия проверят на выполнение требований по предрейсовому техническому осмотру автобусов и медицинскому осмотру водителей, соблюдение водителями режима труда и отдыха, своевременным прохождением техосмотра.

Особое внимание будет уделено проверке автобусов осуществляющих перевозку работников на различные производственные объекты, а также школьных автобусов.