В четверг на некоторых улицах Тулы не будет холодной воды

«Тулагорводоканал» сообщает, что в четверг, 11 октября, по нескольким адресам пройдут ремонтные работы. Из-за этого, с 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Серебровская, д.16, 18, 20, 22,

ул. Радищева, д. 19,

ул. 3-я Трубная, д. 22,

ул. Седова, д. 49,

частный сектор: ул. 1-я, 2-я, 3-я Зеркальная, Радищева, Лермонтова, 1-я, 2-я, 3-я Трубная, Серебровская,

п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26,

ул. Микрорайон, д. 1-6,

частный сектор: ул. Механизаторов, ул. Заовражная, ул. Весенняя, ул. Солнечная,

ул. Тульского Рабочего Полка, д. 96 к 1-4.