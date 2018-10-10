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В четверг на некоторых улицах Тулы не будет холодной воды

В четверг на некоторых улицах Тулы не будет холодной воды

Сотрудники «Тулагорводоканала» проведут работы на ряде объектов.

«Тулагорводоканал» сообщает, что в четверг, 11 октября, по нескольким адресам пройдут ремонтные работы. Из-за этого, с 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Серебровская, д.16, 18, 20, 22,
  • ул. Радищева, д. 19,
  • ул. 3-я Трубная, д. 22,
  • ул. Седова, д. 49,
  • частный сектор: ул. 1-я, 2-я, 3-я Зеркальная, Радищева, Лермонтова, 1-я, 2-я, 3-я Трубная, Серебровская,
  • п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26,
  • ул. Микрорайон, д. 1-6,
  • частный сектор: ул. Механизаторов, ул. Заовражная, ул. Весенняя, ул. Солнечная,
  • ул. Тульского Рабочего Полка, д. 96 к 1-4.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:43 +1
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