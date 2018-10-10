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Алексей Дюмин угостил Дмитрия Медведева белевской пастилой
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин угостил Дмитрия Медведева белевской пастилой

В столичном комплексе на ВДНХ проходит всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень 2018».

Делегацию Тульской области на мероприятии возглавил губернатор Алексей Дюмин. В торжественной церемонии открытия принял участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он осмотрел экспозиции выставки и посетил стенд Тульской области.

Алексей Дюмин рассказал премьер-министру о достижениях региона в сельском хозяйстве – Тульская область по-прежнему остается в числе лидеров в ЦФО по сбору рапса и картофеля, растет производство мяса и молока:

Правительство Тульской области активно привлекает инвесторов в сельскохозяйственную отрасль. Реализуется более 25 аграрных проектов на общую сумму порядка 100 млрд рублей. В течение трех лет это позволит создать почти 6000 новых рабочих мест.

Также Алексей Дюмин угостил Дмитрия Медведева знаменитой белевской пастилой и рассказал, что за долгие годы это лакомство стало визитной карточкой Тульской области наряду с тульскими пряниками.

Губернатор поблагодарил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева за активную поддержку инвестпроектов в Тульской области.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 +1
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