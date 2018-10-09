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Стало известно количество бюджетных мест в тульских вузах
Фото postupi.online.

Стало известно количество бюджетных мест в тульских вузах

Министерство образования и науки РФ выделили вузам 2291 бюджетное место для абитуриентов.

Наибольшее количество бюджетных мест отдано Тульскому государственному университету: для очной формы обучения — 1417, еще 20 — для заочной. Также ТулГУ получил 517 бюджетных мест для магистратуры, еще 330 — для приема на первый курс Технического колледжа им. С. И. Мосина, подведомственного вузу.

Самое большое число бюджетных мест для будущих первокурсников выделено по специальностям:

  • Лечебное дело (100);
  • Информатика и вычислительная техника (100);
  • Строительство (77);
  • Машиностроение (75);
  • Энергетика и электротехника (55).

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого в 2019 году на бюджетные места могут поступить 854 абитуриента: 550 — на очную форму и 304 — на заочную.

Абсолютным лидером по количеству бюджетных мест оказалась специальность «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» — 275, на втором месте — «Педагогическое образование» — 195, на третьем — «Специальное (дефектологическое) образование» — 71.

Также в магистратуре вуза в 2019 году выделено 210 бюджетных мест, очных и заочных.

Все абитуриенты смогут сдать ЕГЭ только один раз — согласно общему расписанию в мае-июне, за исключением участников досрочного периода.

Заявление с перечнем сдаваемых ЕГЭ нужно подать не позднее 1 февраля 2019 года.

При поступлении в вузы могут быть засчитаны результаты ЕГЭ прошлых лет, с 2015 по 2018 гг.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 08:02 +2
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