Стало известно количество бюджетных мест в тульских вузах
Министерство образования и науки РФ выделили вузам 2291 бюджетное место для абитуриентов.
Наибольшее количество бюджетных мест отдано Тульскому государственному университету: для очной формы обучения — 1417, еще 20 — для заочной. Также ТулГУ получил 517 бюджетных мест для магистратуры, еще 330 — для приема на первый курс Технического колледжа им.
Самое большое число бюджетных мест для будущих первокурсников выделено по специальностям:
- Лечебное дело (100);
- Информатика и вычислительная техника (100);
- Строительство (77);
- Машиностроение (75);
- Энергетика и электротехника (55).
В Тульском государственном педагогическом университете им.
Абсолютным лидером по количеству бюджетных мест оказалась специальность «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» — 275, на втором месте — «Педагогическое образование» — 195, на третьем — «Специальное (дефектологическое) образование» — 71.
Также в магистратуре вуза в 2019 году выделено 210 бюджетных мест, очных и заочных.
Все абитуриенты смогут сдать ЕГЭ только один раз — согласно общему расписанию в мае-июне, за исключением участников досрочного периода.
Заявление с перечнем сдаваемых ЕГЭ нужно подать не позднее 1 февраля 2019 года.
При поступлении в вузы могут быть засчитаны результаты ЕГЭ прошлых лет, с 2015 по 2018 гг.