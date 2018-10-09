Оркестр «Тульские узоры»: «Мы готовы работать, дайте нам условия!»

Фото Алексея Пирязева. На фото слева направо: Светлана Шувалова, Сергей Щадилов и Елена Заикина.

Оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры» оказался в центре скандала. По словам музыкантов, им угрожают и заставляют увольняться. Директор театрально-концертного центра, в состав которого входит оркестр, эти данные опровергла, назвав их домыслами. Музыканты поделились с Myslo своей точкой зрения на сложившуюся ситуацию.

– Наш оркестр существует с февраля 2016 года, с декабря того же года «Тульские узоры» входят в состав театрально-концертного центра под руководством Марины Адольфовны Мазановой. Изначально нам обещали 8-12 концертов в месяц. Ничего из обещанного мы не получили. За полтора года работы я подготовил 300 партитур для оркестра, — рассказывает дирижер оркестра Сергей Щадилов.

По словам дирижера, всё то время, которое оркестр входит в состав центра, царит напряженная атмосфера: музыкантам отказывают в проведении концертов и отвергают все предложения Щадилова.

– Марина Адольфовна сказала, что за полтора года не были созданы малые группы. Это не совсем так. Я трижды подавал ей план и концертную программу малых групп, свои идеи о проведении музыкальных спектаклей, но каждый раз получал отказ. При этом никаких документов с обоснованием мне предоставлено не было. Такая же ситуация сложилась и с планом работы на год. Я предоставил Марине Адольфовне план, включающий пять масштабных концертов, но ни один из них одобрен не был, — подытожил Сергей Щадилов.

– То же самое касается и концертов. За 2016 год «Тульские узоры» провели 44 концерта на площадках музыкальных школ, других образовательных учреждений, а также в различных ДК, на предприятиях, в парках, музеях и санаториях. Всё это время мы входили в состав Тульского концертного объединения. При этом спокойно размещались на всех площадках в полном составе, а организацией концертов, доставкой инструментов и костюмов занималась администрация объединения. Теперь же число концертов резко сократилось, а о доставке инструментов мы должны заботиться сами, — говорит артистка оркестра Светлана Шувалова.

По словам участников коллектива, данные о проданных билетах на концерт в областной филармонии тоже неверны. Всего было продано 178 билетов, а не 90, как говорила Марина Мазанова.

Своей кульминации конфликт между оркестром и администрацией театрально-концертного центра достиг 21 сентября. В этот день в ДК «Машзавода», где проходили репетиции оркестра, приехала Елена Нестерова, начальник хозяйственного отдела, чтобы забрать гусли. По словам женщины, с того момента инструмент собирались хранить в областной филармонии. Ни соответствующих документов, ни ответа на вопрос, на чем теперь будут играть участники оркестра, они не получили.

– В моих должностных обязанностях прописано, что я несу материальную ответственность за те инструменты, которые использует оркестр. Раз у меня нет документов, подтверждающих, что гусли забрала именно Елена Нестерова, то меня могут обвинить в их пропаже… Конечно, я воспрепятствовал такому самоуправству. В результате в понедельник, 24 сентября, Марина Адольфовна отстранила меня от исполнения служебных обязанностей. Правда, и на этот раз никаких документов я не получил, всё только на словах, — говорит Сергей Щадилов.

По словам музыкантов, на этом же собрании директор театрально-концертного центра объявила, что оркестра «Тульские узоры» больше нет, все инструменты будут перевезены в здание по адресу: Щегловская Засека, 34. А сами музыканты будут репетировать в трех помещениях в разных концах города: ул. Демидовской, 56, пр. Ленина, 85 и Щегловской Засеке.

Музыканты рассказывают, что сразу после собрания заместитель директора Тульского театрально-концертного центра Светлана Беспалова издала приказ «о приостановлении репетиционного процесса творческого коллектива «Тульские узоры» в связи с прекращением доступа к музыкальным инструментам, находящимся по адресу: ул. Демидовская, 52. Артистам и вокалистам оркестра начислять заработную плату в полном объеме».

Следом — приказ, согласно которому артистам должны были сообщить о невозможности работы дирижера Щадилова и предложить им написать заявку на участие в конкурсе. По словам участников оркестра, его целью является создание нового музыкального коллектива, максимальный состав которого — 9 человек. Дирижеру, Сергею Щадилову, отводилась роль подготовки музыкантов к этому конкурсу, т. е. индивидуальные репетиции. Они должны были проходить в здании по адресу: Щегловская Засека, 34.

С 25 сентября Сергей Щадилов ушел на больничный. Уже спустя пару дней вышел еще один приказ «в связи с нетрудоспособностью дирижера Щадилова приостановить все подготовительные процедуры к конкурсу по жанровому направлению „Русская народная инструментальная музыка“. Отсутствие в период с 27.09.2018 по 2.10.2018 включительно артистов оркестра и артистов-вокалистов творческого коллектива „Тульские узоры“ на рабочем месте прогулом не считать». 28 сентября все инструменты были вывезены в Щегловскую Засеку, 34. С 1 октября истек срок аренды помещений в ДК «Машзавода».

– 1 октября мы приехали в здание на ул. Щегловская Засека, 34. Попросили выдать нам инструменты и показать комнату для занятий. Спустя некоторое время нас провели в небольшую комнатку, в которой разместиться все участники коллектива не смогли. Выдать инструменты нам отказались. По словам представителей администрации театрально-концертного центра, нам и так все было разъяснено, оркестра больше нет, — говорит артистка оркестра Елена Заикина.

Уже в понедельник, 8 октября, вышел еще один приказ, подписанный директором театрально-концертного центра Мариной Мазановой. Согласно документу, отсутствие на рабочем месте артистов оркестра с 8 по 17 октября 2018 года прогулом не считается. 17 октября в 14.00 работники обязаны явиться на собрание для ознакомления с графиком работы.

– Что касается режима работы, то в наших трудовых договорах он не прописан. В договорах формулировка звучит так: «40-часовая шестидневная рабочая неделя с гибким графиком». Четкого графика нет и никогда не было, – говорит Елена Заикина.

Трое участников коллектива сразу после объявления конкурса подали заявки; вокалистка Нина Богомолова прошла в новый коллектив вне конкурса; еще четверо участников оркестра работали в нем по совместительству, а концертмейстер написала заявление по собственному желанию. В итоге в составе оркестра осталось 16 человек, включая двух артисток, находящихся в декрете.

На вопрос, как музыканты видят свое будущее, участники оркестра заявили, что готовы работать, но не под руководством Марины Мазановой.