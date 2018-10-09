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Более 250 тысяч туляков сделали прививки от гриппа

Более 250 тысяч туляков сделали прививки от гриппа

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 5477 случаев заболевания ОРВИ.

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, вакцину уже получили 279977 человек – 18,8% от общей численности населения.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как относительно благополучная. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 5477 случаев заболеваний ОРВИ – это ниже эпидемического порога на 39%.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» продолжается «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Консультации можно получить с 9.00 до 16.00 по следующим телефонам:

  • в Туле и Киреевском районе: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56,
  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07,
  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56,
  • в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70,
  • в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96,
  • в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.

Также можно задать вопрос по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 +2
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