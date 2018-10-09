В Щекино осудили мужчину, избившего пенсионера дрелью

Щекинский районный суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, который признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшем кратковременное расстройство здоровья, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, 16 октября 2016 года осужденный на улице Школьной в деревне Ясная Поляна встретил своего 62-летнего знакомого, с которым у него до этого сложились неприязненные отношения

Мужчина повалил потерпевшего на землю, отобрал у него электрическую дрель и, используя ее в качестве оружия, нанес пенсионеру удары по голове и правой руке, которой мужчина пытался защититься. Полученные потерпевшим повреждения были квалифицированы как легкий вред здоровью.

Приговором суда, с учетом смягчающих вину обстоятельств, злоумышленнику назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов. Приговор в законную силу не вступил.