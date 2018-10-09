Жители Тульской области жалуются на загрязнение рек канализационными стоками

Фото: ТРОО "Экологическая защита"

Жители Донского, Узловой и Новомосковска жалуются на загрязнении рек канализационными стоками. Об этом сообщают активисты общественной организации «Экологическая защиты». По словам жителей Узловского района, грязная вода стекает в реку Любовку, а в Донском неочищенные канализационные стоки текут прямо по городу и сливаются в русло реки Бобрики, которая впадает в Дон.

По словам активистов-экологов, картина выглядит удручающей – вода в реках сильно загрязняется, на некоторых участках приобретает неестественный цвет и сильный неприятный специфический запах. Жители отмечают участившиеся случаи массовой гибели рыб.

Активисты ТРОО «Экологическая защита» проверили все обращения – изложенные в них факты подтвердились. В водоёмы Тульской области действительно сливают неочищенные стоки. Экологи отмечают, что в контролирующие органы уже направлены запросы с просьбой принять меры и предоставить информацию о строительстве или ремонте очистных сооружений.