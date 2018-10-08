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За неделю в Туле убрали пять незаконных свалок
Фото из архива Myslo.

За неделю в Туле убрали пять незаконных свалок

Об этом сообщил начальник городского управления административно-технического надзора Владимир Якимович.

В ходе оперативного совещания в администрации города начальник управления по административно-техническому надзору Владимир Якимович рассказал, что за неделю инспекторы проверили 127 улиц. На предмет уборки придомовых территорий обследовано 240 объектов, выявлено 11 нарушений. 

Также сотрудники администрации обнаружили пять несанкционированных свалок. По всем направлены требования, два из них находятся на контроле. Также участники рейда обследовали 194 контейнерные площадки. На 27 из них выявлены нарушения, обслуживающим организациям направлены требованиях об их устранении. 24 требования выполнены в срок, по трём объектам составлены административные протоколы. 

По автоматизированной системе «Cвалки» поступило 79 обращений на неубранные контейнерные площадки. На 62 объектах уже проведена уборка, остальные находятся на контроле. 

В сфере контроля по платному парковочному пространству вынесено 424 постановления на сумму 1 млн 60 тысяч рублей. Взысканы штрафы на 689 тысяч рублей. 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:30 +4
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