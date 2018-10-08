Когда дольщики ЖК «Вертикаль» в Туле получат свои квартиры?

Фото из архива Myslo.

К прокурору Тульской области Роману Праскову обратились дольщики ЖК «Вертикаль». Люди более полутора лет ждут ключи от своих квартир, а сроки сдачи домов постоянно смещаются.

8 октября Роман Прасков провел оперативное совещание, на котором присутствовали начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров, начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков и представитель застройщика ООО «Восход» Александр Мамушкин.

По итогам совещания представителем застройщика взяты обязательства об активизации работы, представлении в инспекцию Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору необходимых документов для ввода домов в эксплуатацию, а также передаче квартир дольщикам до конца текущего года.

В пресс-службе ведомства сообщили, что контроль за исполнением требований поручен прокурору Пролетарского района, а сама ситуация оставлена на контроле прокуратуры области.

Как пояснили Myslo в ООО «Восход», по итогам проверки инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору по первому дому были выявлены нарушения. Их устранили и подали документы на повторную проверку. Она должна завершиться 15 октября.

Если никаких нарушений выявлено не будет, то ключи от квартир дольщики смогут получить уже в начале ноября. По второму и третьему дому ведется устранение замечаний. Сразу после этого документы будут переданы для повторной проверки. В компании-застройщике приоритетной задачей назвали сдачу всех трех домов до конца текущего года. Раз в две недели участники долевого строительства контролируют работу на объектах.