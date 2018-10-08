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За выходные 44 туляка попались пьяными за рулём

За выходные 44 туляка попались пьяными за рулём

По всем эпизодам были составлены административные материалы.

В ходе профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудников ГИБДД, с 5 по 7 октября было выявлено 44 водителя, севших за руль «под градусом. Такие данные приводят инспекторы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Уточняется, что 24 задержанных привлечены к административной ответственности за нетрезвую езду, 10 – за отказ от освидетельствования. Ещё 10 водителей ранее задерживались за пьяное вождение, теперь им грозит уголовная статья. По всем эпизодам были составлены административные материалы.

За нетрезвую езду нарушителям назначат штраф в 30 тысяч рублей и лишат водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, в качестве наказания предусмотрены принудительные и обязательные работы, а также лишение свободы сроком до двух лет.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +3
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