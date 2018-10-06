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Пожилые жители Тульской области смогут получать уход в специализированных центрах
Фото eljardindelabuelo.com.

Пожилые жители Тульской области смогут получать уход в специализированных центрах

В постоянном уходе на дому нуждается каждый десятый пожилой житель Тульской области, а в стационарном учреждении – каждый третий.

В Москве проходит VI национальная конференция «Общество для всех возрастов». В ней принимают участие представители органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественных фондов, ученые, работники образования и науки.

Представитель Тульской области - заместитель председателя регионального правительства Марина Левина рассказала о внедрении в регионе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Проведенный мониторинг показал, что в постоянном уходе на дому нуждается каждый десятый пожилой житель Тульской области, а в стационарном учреждении – каждый третий. Около 6 000 человек получают уход от своих родственников.

В рамках проекта пересматриваются функционал и нагрузка сотрудников, осуществляющих уход, организуется их обучение новым социальным технологиям. Продолжается типизация граждан, состоящих на надомном социальном обслуживании.

Дополнительно открываются пункты проката технических средств реабилитации.

Сейчас в Туле готовится к открытию полустационарное отделение с дневным пребыванием для страдающих деменцией и маломобильных граждан. Уже открыто стационарное геронтологическое отделение на 10 мест для людей, нуждающихся в уходе, с пребыванием до 6 месяцев.

Также в Туле завершается подготовка к открытию Координационного центра с диспетчерской службой и отделением логистики, развивается патронаж на дому, внедряется технология «стационар на дому».

В 5 больницах Тульской области организованы школы родственного ухода.

Обучение родственников организуется и при каждом пункте проката технических средств реабилитации. 

В региональном ресурсном центре по развитию добровольчества обучают волонтеров, которые будут оказывать помощь людям, нуждающимся в уходе, как по месту жительства, так и в стационарных учреждениях.

В 2019 году в пилотный проект войдут еще 5 районов области.

На базе действующих полустационарных отделений центров социального обслуживания в Туле и Донском будут открыты группы дневного пребывания для пожилых людей, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать.

Также в 2019 году планируется внедрить новую для региона технологию – «Семейное сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов». Это предоставит возможность пожилым людям и инвалидам вести привычный образ жизни в кругу семьи.

Реализация пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода в Тульской области находится на контроле губернатора Алексея Дюмина. В регионе планируется поэтапное внедрение системы в течение трех лет. Первыми в проект включены медицинские и социальные учреждения Тулы, Щекинского и Богородицкого районов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:02 +1
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Место
Тульская область

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