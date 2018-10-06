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В Пролетарском округе Тулы прошла приемка дворов
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Пролетарском округе Тулы прошла приемка дворов

Работы осуществлялись по программе «Формирование современной городской среды».

6 октября первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин проинспектировал две дворовые территории в Пролетарском округе, на которых прошли ремонтные работы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018—2022 гг.».

Одна придомовая территория общая для двух домов на ул. Марата, 168 и ул. Глинки, 1. Здесь установлено современное детское игровое оборудование на травмобезопасном покрытии из резиновой крошки, выполнен ремонт асфальтового покрытия, обустроены парковочные карманы, установлена растяжка для белья.

Второй объект — дворовая территория для домов на ул. Шухова, 7, 7а, 9 и Кутузова, 10 а. Подрядчик также установил качели, карусель и горку. Выполнен ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня, оборудованы парковочные карманы.

Во дворе было принято решение высадить дополнительные деревья и кустарники взамен аварийных деревьев, которые спили по просьбе жителей.

Напомним, что в Туле в рамках этой программы в 2018 году ремонтируются 77 объектов, из них 75 — это дворовые территории, которые включают 138 территорий многоквартирных домов и два общественных пространства.
Все ремонтные работы проводятся под постоянным контролем МУ «Городская служба единого заказчика» и МУ «Управления капитального строительства г. Тулы». В приемках работ принимают участие жители и старшие по домам, активисты.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:26 +1
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