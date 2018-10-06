В поселке Рассвет устанавливают современную хоккейную коробку

Фото const-sport.ru.

6 октября начались работы по установке пластиковой хоккейной коробки в поселке Рассвет. Об этом жители попросили главу администрации Тулы Евгения Авилова на одной из встреч с населением.



В поселке есть местная хоккейная команда. Для тренировок она использовала деревянную хоккейную коробку, но та устарела.

Средства на новый спортивный объект нашли.

Монтаж хоккейной коробки рабочие должны завершить на этих выходных.

Уже к зиме хоккеисты п. Рассвет смогут тренироваться в новой хоккейной коробке.