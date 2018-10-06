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В Париже открыли мемориальную доску Илье Репину и Василию Поленову

В Париже открыли мемориальную доску Илье Репину и Василию Поленову

В церемонии приняли участие потомки русских художников и представители префектуры французской столицы.

6 октября в Париже на знаменитом Монмартре открыли мемориальную доску в честь русских художников Ильи Репина и Василия Поленова.

Двое друзей стали лауреатами выпускного конкурса Академии изящных искусств и после ее окончания на три года уехали во Францию. В Париже в доме 31 по улице Верон они сняли мастерскую.

Сегодня на этом месте стоит новое строение, но адрес прежний, а улица Верон до сих пор очень тихая и спокойная, так как находится немного в стороне от бурного центра Монмартра.

Мемориальная доска установлена в форме буквы «Т», чтобы ее было хорошо видно, даже когда открыты ставни.

Алексей Дюмин направил префекту Парижа Мишелю Кадо благодарность за содействие.

Имя Василия Поленова навсегда связано с Тульской областью — здесь, в 1892 году художник поселился и прожил до конца своих дней. Он похоронен на сельском кладбище в Бёхово, а музей его имени — одна из главных жемчужин нашего региона.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:08 +2
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