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В Тульской области на трассе М-4 «Дон» сгорела грузовая газель
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области на трассе М-4 «Дон» сгорела грузовая газель

Пострадавших нет.

6 октября в 6.33 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «Газель» на 224-м км трассы М-4 «Дон» в Узловском районе.

Пожарный расчет прибыл на место в 6.53. С огнем удалось справиться в 6.56.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в результате происшествия выгорел салон, моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:03 +1
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Трасса ДонТульская область

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