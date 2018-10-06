Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.
В Тульской области на трассе М-4 «Дон» сгорела грузовая газель
Пострадавших нет.
6 октября в 6.33 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «Газель» на 224-м км трассы М-4 «Дон» в Узловском районе.
Пожарный расчет прибыл на место в 6.53. С огнем удалось справиться в 6.56.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в результате происшествия выгорел салон, моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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