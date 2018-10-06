В Тульской области на трассе М-4 «Дон» сгорела грузовая газель

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

6 октября в 6.33 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «Газель» на 224-м км трассы М-4 «Дон» в Узловском районе.

Пожарный расчет прибыл на место в 6.53. С огнем удалось справиться в 6.56.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в результате происшествия выгорел салон, моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.