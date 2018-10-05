Туляку Дмитрию Стойко требуются деньги на дальнейшую реабилитацию
У молодого человека перелом пятого шейного позвонка с повреждением спинного мозга.
Мы уже писали о Дмитрии. Трагедия с молодым человеком произошла 22 июня 2018 года. В тот день Дмитрий пошел искупаться на пруд, прыгнул в воду и сломал шею. Врачи скорой помощи поставили переохлаждение, сразу одели на него корсет и доставили в Тульскую областную клиническую больницу, где ему сделали операцию.
Дмитрий Стойко с сыном Артемом.
Выяснилось, что у молодого человека компрессионный перелом пятого шейного позвонка с повреждением спинного мозга. Сейчас Дмитрий Стойко находится дома, его состояние стабильное.
Жена Дмитрия Марина Крючкова говорит:
Марина Крючкова
– Огромная благодарность всем читателям Myslo, которые откликнулись на наш призыв о помощи. Муж сейчас чувствует себя лучше. Одна нога уже работает хорошо, вторая еще слабая. Начали работать пальцы на руках, Дима уже самостоятельно переворачивается и встает на четвереньки. Я верю, что муж встанет! Для скорейшего выздоровления ему необходим комплекс специальных процедур.
Дорогие читатели, семье Дмитрия Стойко важна любая помощь. Если есть возможность пожертвовать любую сумму, реквизиты для перевода:
номер карты Сбербанка: 4276 6600 1449 5147, получатель Крючкова Марина Н., телефон, привязанный к карте, – 8-953-196-71-39.
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