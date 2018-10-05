новости
новости
Регистрация
Туляку Дмитрию Стойко требуются деньги на дальнейшую реабилитацию

Туляку Дмитрию Стойко требуются деньги на дальнейшую реабилитацию

У молодого человека перелом пятого шейного позвонка с повреждением спинного мозга.

Мы уже писали о Дмитрии. Трагедия с молодым человеком произошла 22 июня 2018 года. В тот день Дмитрий пошел искупаться на пруд, прыгнул в воду и сломал шею. Врачи скорой помощи поставили переохлаждение, сразу одели на него корсет и доставили в Тульскую областную клиническую больницу, где ему сделали операцию.

Дмитрий Стойко с сыном Артемом.
Выяснилось, что у молодого человека компрессионный перелом пятого шейного позвонка с повреждением спинного мозга. Сейчас Дмитрий Стойко находится дома, его состояние стабильное.
 
Жена Дмитрия Марина Крючкова говорит:
 

Марина Крючкова

– Огромная благодарность всем читателям Myslo, которые откликнулись на наш призыв о помощи. Муж сейчас чувствует себя лучше. Одна нога уже работает хорошо, вторая еще слабая. Начали работать пальцы на руках, Дима уже самостоятельно переворачивается и встает на четвереньки. Я верю, что муж встанет! Для скорейшего выздоровления ему необходим комплекс специальных процедур.

 
Дорогие читатели, семье Дмитрия Стойко важна любая помощь. Если есть возможность пожертвовать любую сумму, реквизиты для перевода:
    номер карты Сбербанка: 4276 6600 1449 5147, получатель Крючкова Марина Н., телефон, привязанный к карте, – 8-953-196-71-39.
Автор: Лариса Тимофеева , сегодня, в 12:21
Другие статьи по темам
Событие
перелом позвоночникатребуется помощь
Люди
Дмитрий СтойкоМарина Крючкова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вкусно жить не запретишь!
Вкусно жить не запретишь!
За несоблюдение температурного режима в домах тульским УК грозит серьезный штраф
За несоблюдение температурного режима в домах тульским УК грозит серьезный штраф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.