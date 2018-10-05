Туляку Дмитрию Стойко требуются деньги на дальнейшую реабилитацию

– Огромная благодарность всем читателям Myslo, которые откликнулись на наш призыв о помощи. Муж сейчас чувствует себя лучше. Одна нога уже работает хорошо, вторая еще слабая. Начали работать пальцы на руках, Дима уже самостоятельно переворачивается и встает на четвереньки. Я верю, что муж встанет! Для скорейшего выздоровления ему необходим комплекс специальных процедур.