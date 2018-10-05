новости
новости
Регистрация
За несоблюдение температурного режима в домах тульским УК грозит серьезный штраф
Фото автора.

За несоблюдение температурного режима в домах тульским УК грозит серьезный штраф

50 тысяч рублей – на должностных лиц, 150 тысяч – на юридических.

В этом году пуск тепла начался раньше нормативных сроков. Об этом на брифинге рассказала министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.
 
Она отметила, что, согласно нормативу, отопительный сезон должен начинаться, когда на протяжении пяти суток температура держится в среднем +8 градусов. Первый такой день — это вчера, 4 октября.
 
Первыми заработали котельные в Туле (24 сентября), Куркинском и Заокском районах (26 сентября), Новомосковске, Одоевском и Тепло-Огаревском районах (28 сентября).
 
– На сегодняшний день завершён процесс пуска тепла в 20 муниципальных образованиях. На контроле находятся шесть: Богородицкий, Кимовский, Ясногорский, Ефремов и Тула — в них все котельные уже работают, но тепло ещё не дошло до всех жилых домов. Липки Киреевского района находятся под особым контролем. На подготовку этого муниципального образования были затрачены немалые средства. На данный момент из четырёх котельных в городе работают две, ещё две должны быть запущены к выходным, — пояснила Элеонора Шевченко.
 
По состоянию на 11 часов 5 октября в Липках не отапливается одна школа, один детский сад и одно медучреждение.
 
– Начало отопительного сезона проходит динамично в сравнении с прошлым годом. Мы в этом году не увидели никаких сбоев. Призываю туляков пользоваться каналами связи, если в домах недостаточно тепло, — добавила министр.
 
Заместитель администрации Тулы по городскому хозяйству Роман Мурзин добавил, что в Туле на данный момент работают все котельные, тепло поступает во все соцобъекты и в 2826 многоквартирных домов из 3056 с центральным отоплением.
 
– К концу дня планируем этот показатель довести до 100%, — сказал он. — На данный момент к нам поступило от туляков 1897 обращений, это значительно меньше прошлого года, когда было зафиксировано 3033 обращения.
 
Руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко рассказал, что нормативная температура в угловых квартирах должна быть не ниже +20 градусов, для внутренних квартир — +18. За снижение нормативной температуры управляющим компаниям грозит штраф: 50 тысяч рублей на должностных лиц и 150 тысяч рублей на юрлицо.
 
– Несоблюдение температурного режима относится к нарушениям лицензионных требований, — пояснил Леонид Ивченко.
Сюжет: Отопительный сезон 2018
Туляки могут узнать дату подачи тепла в дома на портале «Открытый регион»
Жизнь Тулы и области
Туляки могут узнать дату подачи тепла в дома на портале «Открытый регион»
сегодня, в 12:51, 17 463 1
В Туле запущены все 179 городских котельных
Жизнь Тулы и области
В Туле запущены все 179 городских котельных
сегодня, в 11:11, 84 521 1
Роман Мурзин: «Пятница – крайний срок для фактического пуска тепла в дома туляков»
Жизнь Тулы и области
Роман Мурзин: «Пятница – крайний срок для фактического пуска тепла в дома туляков»
вчера, в 19:08, 38 1363 0
Во все социальные объекты Тулы пущено тепло
Жизнь Тулы и области
Во все социальные объекты Тулы пущено тепло
вчера, в 17:39, 10 619 4
Все новости сюжета
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:16 +1
Другие статьи по темам
Люди
Элеонора ШевченкоРоман МурзинЛеонид Ивченко
Место
ТулаТульская область
Прочее
отоплениебрифинготопительный сезон

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляку Дмитрию Стойко требуются деньги на дальнейшую реабилитацию
Туляку Дмитрию Стойко требуются деньги на дальнейшую реабилитацию
С начала года в Тульской области клещи покусали более 1200 детей
С начала года в Тульской области клещи покусали более 1200 детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.