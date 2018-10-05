За несоблюдение температурного режима в домах тульским УК грозит серьезный штраф

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50 тысяч рублей – на должностных лиц, 150 тысяч – на юридических.

В этом году пуск тепла начался раньше нормативных сроков. Об этом на брифинге рассказала министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

Она отметила, что, согласно нормативу, отопительный сезон должен начинаться, когда на протяжении пяти суток температура держится в среднем +8 градусов. Первый такой день — это вчера, 4 октября.

Первыми заработали котельные в Туле (24 сентября), Куркинском и Заокском районах (26 сентября), Новомосковске, Одоевском и Тепло-Огаревском районах (28 сентября).

– На сегодняшний день завершён процесс пуска тепла в 20 муниципальных образованиях. На контроле находятся шесть: Богородицкий, Кимовский, Ясногорский, Ефремов и Тула — в них все котельные уже работают, но тепло ещё не дошло до всех жилых домов. Липки Киреевского района находятся под особым контролем. На подготовку этого муниципального образования были затрачены немалые средства. На данный момент из четырёх котельных в городе работают две, ещё две должны быть запущены к выходным, — пояснила Элеонора Шевченко.

По состоянию на 11 часов 5 октября в Липках не отапливается одна школа, один детский сад и одно медучреждение.

– Начало отопительного сезона проходит динамично в сравнении с прошлым годом. Мы в этом году не увидели никаких сбоев. Призываю туляков пользоваться каналами связи, если в домах недостаточно тепло, — добавила министр.

Заместитель администрации Тулы по городскому хозяйству Роман Мурзин добавил, что в Туле на данный момент работают все котельные, тепло поступает во все соцобъекты и в 2826 многоквартирных домов из 3056 с центральным отоплением.

– К концу дня планируем этот показатель довести до 100%, — сказал он. — На данный момент к нам поступило от туляков 1897 обращений, это значительно меньше прошлого года, когда было зафиксировано 3033 обращения.

Руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко рассказал, что нормативная температура в угловых квартирах должна быть не ниже +20 градусов, для внутренних квартир — +18. За снижение нормативной температуры управляющим компаниям грозит штраф: 50 тысяч рублей на должностных лиц и 150 тысяч рублей на юрлицо.

– Несоблюдение температурного режима относится к нарушениям лицензионных требований, — пояснил Леонид Ивченко.