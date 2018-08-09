Туляку Дмитрию Стойко требуются деньги на реабилитацию

Сейчас у 24-летнего Дмитрия Стойко из поселка Ревякино Ясногорского района Тульской области не работают ноги и кисти рук. Операцию ему уже сделали, сейчас необходимо дальнейшее лечение и реабилитация в клинике. Необходимая сумма – 500 000 рублей за один курс.

Трагедия произошла 22 июня 2018 года.

– У мужа в тот день был выходной, он решил сходить на пруд искупаться с друзьями, а я с маленьким ребенком осталась дома, – рассказывает жена Дмитрия Марина Крючкова. – Вечером я не могла до него дозвониться. А когда дозвонилась, мне сообщили, что он утонул, но его успели вытащить и оказали первую помощь, затем вызвали скорую.

Никто и подумать не мог, что он сломал шею, так как он хорошо плавал и всегда прыгал в воду. Врачи скорой помощи поставили переохлаждение, сразу одели на него корсет и доставили в Тульскую областную клиническую больницу.

Оттуда мне сообщили, что ночью Дима впал в кому, а после того как очнулся, ему сделали операцию.

Выяснилось, что у него компрессионный перелом пятого шейного позвонка с повреждением спинного мозга. У мужа не работают ноги и пальцы рук, он пролежал в больнице почти три недели, никаких изменений не было. Из-за перелома у него возник спинальный шок, что значительно повлияло на работу всех органов.

Сейчас Дмитрий Стойко находится дома, его состояние стабильное. Молодому человеку необходимо лечение в Центре для восстановления всех функций и чувствительности.

– Я верю, что муж встанет! – говорит Марина. – У него уже наблюдается движение в ногах, он может шевелить большим пальцем на правой ноге, а для скорейшего выздоровления ему необходим комплекс специальных процедур.

Дорогие читатели, семье Дмитрия Стойко важна любая помощь. Если есть возможность пожертвовать любую сумму, реквизиты для перевода: