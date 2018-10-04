новости
новости
Регистрация
Тульская «Октава» претендует на премию журнала «Сноб»
Фото: snob.ru

Тульская «Октава» претендует на премию журнала «Сноб»

Творческий индустриальный кластер участвует в номинации «Большая страна».

Журнал «Сноб» опубликовал шорт-лист номинантов на премию «Сделано в России — 2018». Победители в восьми номинациях будут определены на торжественной церемонии, приуроченной к 10-летию «Сноба», которая пройдёт в середине ноября

Среди претендентов на премию в номинации «Большая страна» – тульский творческий индустриальный кластер «Октава». Авторы премии включили «Октаву» в список за создание новой площадки для обучения, работы и творчества на территории легендарного действующего завода «Октава» регионального значения.

«Сноб» пишет, что: «Уникальное пространство объединяет школу технических специальностей и офисы для молодых предпринимателей, открытые мастерские и уникальный Музей станка, а также библиотеку и многофункциональный зал».

Проголосовать за тульскую «Октаву» можно здесь. Давайте поддержим наш город!

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
творческий индустриальный кластер Октавашорт-лист премии Сделано в Россиипремия журнала СнобБольшая страна
Место
Тулакластер Октава

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские таксисты не готовы перекрашивать свои машины
Тульские таксисты не готовы перекрашивать свои машины
Какие улицы Тулы останутся без света 5 октября
Какие улицы Тулы останутся без света 5 октября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.