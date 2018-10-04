Тульская «Октава» претендует на премию журнала «Сноб»

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Журнал «Сноб» опубликовал шорт-лист номинантов на премию «Сделано в России — 2018». Победители в восьми номинациях будут определены на торжественной церемонии, приуроченной к 10-летию «Сноба», которая пройдёт в середине ноября

Среди претендентов на премию в номинации «Большая страна» – тульский творческий индустриальный кластер «Октава». Авторы премии включили «Октаву» в список за создание новой площадки для обучения, работы и творчества на территории легендарного действующего завода «Октава» регионального значения.

«Сноб» пишет, что: «Уникальное пространство объединяет школу технических специальностей и офисы для молодых предпринимателей, открытые мастерские и уникальный Музей станка, а также библиотеку и многофункциональный зал».