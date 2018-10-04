Какие улицы Тулы останутся без света 5 октября

В пятницу работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Новомосковское шоссе, 64,

ул. Октябрьская, 74,

Мясново: пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.),

пер. 2-й Шоссейный, 1-12,

Одоевское шоссе, 60-68 (чётн.),

ул. М. Смирнова, 92-122 (чётн.),

п. Победы, ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,

ул. Фрунзе, 2, 4,

ул. Володарского, 5, 7, 9,

ул. К. Либхнехта, 42-54 (чётн.),33-41 (нечётн.),

ул. Мопра, 15, 17, 6-а, 8, 10, 12.