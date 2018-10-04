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Какие улицы Тулы останутся без света 5 октября

Какие улицы Тулы останутся без света 5 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

В пятницу работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • Новомосковское шоссе, 64,
  • ул. Октябрьская, 74,
  • Мясново: пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.),
  • пер. 2-й Шоссейный, 1-12,
  • Одоевское шоссе, 60-68 (чётн.),
  • ул. М. Смирнова, 92-122 (чётн.),
  • п. Победы, ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
  • ул. Фрунзе, 2, 4,
  • ул. Володарского, 5, 7, 9,
  • ул. К. Либхнехта, 42-54 (чётн.),33-41 (нечётн.),
  • ул. Мопра, 15, 17, 6-а, 8, 10, 12.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 0
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