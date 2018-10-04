Какие улицы Тулы останутся без света 5 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.
В пятницу работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- Новомосковское шоссе, 64,
- ул. Октябрьская, 74,
- Мясново: пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.),
- пер. 2-й Шоссейный, 1-12,
- Одоевское шоссе, 60-68 (чётн.),
- ул. М. Смирнова, 92-122 (чётн.),
- п. Победы, ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
- ул. Фрунзе, 2, 4,
- ул. Володарского, 5, 7, 9,
- ул. К. Либхнехта, 42-54 (чётн.),33-41 (нечётн.),
- ул. Мопра, 15, 17, 6-а, 8, 10, 12.
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