В Тульской области зафиксирован рост рождаемости в молодых семьях

Региону удалось переломить тенденции непростой демографической ситуации.

Фото https://max.ru/dmilyaev

Об этом стало известно на ежегодной всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения» в Москве.

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова в своем выступлении подчеркнула, что совместная работа федеральных и региональных властей в сфере демографии уже приносит ощутимые результаты.

По словам вице-премьера, по итогам 2025 года в ряде регионов страны, включая Тульскую область, наблюдается положительная динамика роста суммарного коэффициента рождаемости. Этот показатель является основным демографическим индикатором. Системную работу региона по поддержке семей также отметил полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Анализ данных показал, что по итогам 2025 года в Тульской области зафиксирован уверенный рост числа рождений среди женщин в возрасте 20–24 лет, в том числе первенцев. По данным первых трех месяцев текущего года, эта тенденция сохраняется.

«У нас непростая демографическая ситуация, что обусловлено снижением количества женщин детородного возраста. Каждый третий житель региона — представитель старшего поколения. Но мы поставили себе цель — снизить возраст первых рождений, стимулировать молодежь не откладывать рождение детей, что соответствует задачам национального проекта „Семья“», — отметил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Региональные власти намерены продолжать работу по поддержке семей и созданию в Тульской области «территории семейного счастья».

Получить подробную информацию о доступных мерах поддержки жители Тульской области могут на сайте семья71.рф или по телефону 129.

сегодня, в 12:20 0
