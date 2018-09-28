Улицу Николая Руднева в Туле отремонтируют к 1 октября

Фото Алексея Пирязева.

Тульские дорожники и журналисты осмотрели объекты, которые ремонтируют в Тульской области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В 2018 году в этот масштабный проект вошли 87 автомобильных дорог в девяти муниципальных образованиях региона. Из них четыре дороги регионального значения общей протяженностью почти 34 км и 83 дороги муниципального значения протяженностью более 80 км.

Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» находится на особом контроле губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Родион Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области:

Родион Дудник – В этом году ремонт улиц проводится с максимальным набором работ. В том числе была произведена замена бордюрного камня, ремонт прилегающих тротуаров, нанесение разметки и ремонт уличного освещения. Также включены затраты на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

По словам министра, на данный момент завершены работы на 64 объектах, ремонт остальных дорог планируется завершить в октябре. Выполнение всех работ синхронизировано с реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и других программ по благоустройству.

Первым пунктом посещения стала автодорога Щекино-Водозабор. Здесь состоялась окончательная приемка ремонтных работ.

Сергей Чапаев, исполняющий обязанности директора ГУ ТО «Тулаавтодор»:

Сергей Чапаев – Общая протяженность дороги 21 км, до поворота на Селиваново — 15 км. В 2016 году было отремонтировано 9 км этой дороги, и как финиш в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» сделали оставшиеся 7 км. В результате ширину проезжей части довели до нормативного состояния — семь метров, укрепили обочины щебнем, уложили два слоя асфальтобетона, заменили пять остановочных павильонов, все дорожные знаки, отремонтировали заездные карманы. Дорога сейчас полностью доведена до всех нормативных значений.

До ремонта эта дорога была в удовлетворительном состоянии. Здесь проводился ямочный ремонт, но межгарантийные сроки прошли, дорогу надо было ремонтировать капитально.

На приемке представители «Тулаупрадора» замерили ширину уложенного асфальтобетонного покрытия, ее уклон, проверили соответствие заездных карманов нормативным требованиям, высоту бордюров, качество асфальта и т. д. 27 сентября был подписан акт ввода этой дороги в эксплуатацию.

В приемке дороги приняли участие представители общественности. Ярослав Муравский, член Общественной палаты Тульской области:

Ярослав Муравский – В данном проекте общественность участвует с 2017 года. Мы принимаем сигналы от людей, если вдруг ремонт произведен некачественно. Происходит взаимодействие администрации города и области, мы легко обмениваемся данной информацией и все нюансы быстро устраняются.



По объемам ремонтных работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году лидирует город Тула. Один из самых масштабных проектов — реконструкция улицы Николая Руднева в самом центре города. К ней приковано внимание большого числа жителей и общественных организаций, так как улица является, по сути, дублером проспекта Ленина.

До ремонта улица Николая Руднева находилась в ненормативном состоянии. Из-за высокой ямочности по ней было очень сложно передвигаться, межрельсовое пространство было уложено плиткой, которая уже отслужила свой срок — потребовалась замена на качественный асфальт.

На объекте уже завершены работы по фрезерованию, устройству выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси, замене бортового камня, замене тяги и крепления рельс. В настоящий момент идет ремонт покрытия межрельсового пространства и тротуара.

Андрей Нагайцев, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы:

Андрей Нагайцев Протяженность улицы порядка двух километров, улица достаточно сложная. Пять лет дорога будет находиться на гарантийном обслуживании у подрядчиков, все недостатки и дефекты будут устраняться в рамках контракта. После этого дорогу передадут городу на обслуживание. Срок службы дороги — до 12 лет. Окончание ремонтных работ запланировано на 1 октября.



- В настоящее время Федеральное дорожное агентство принимает решение о том, чтобы проект «Безопасные и качественные дороги» был преобразован, - подвел итог встречи Родион Дудник. — В следующем году планируется ввести новый национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Туда войдут не только 38 агломераций РФ, которые попали в проект «Безопасные и качественные дороги», но и все субъекты РФ. В этом проекте будут участвовать все районы Тульской области.