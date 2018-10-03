В четверг, 4 октября, в трёх районах Тулы отключат воду

Кадр из фильма "12 стульев"

По большинству адресов отключение пройдёт с 9.00 до окончания ремонтных работ.

Как сообщает АО «Тулагорводоканал», в четверг в разных районах областного центра пройдут ремонтные работы.

Из-за этого по ряду адресов будет отключено водоснабжение. С 9.30 до окончания работ холодной воды не будет в следующих домах:

пр-т Ленина, 76, 76-А, 78, 78-А, 80, 80-А,

ул. Фридриха Энгельса, 151, 151-А, 147-А,

ул. Агеева, 1-А, 1-Б, 2-Б, 4,

ул. Чмутова, 160, 162, 164 166, 158, 156, 168,

7-й Полюсный пр-д, 16,

6-й Полюсный пр-д, 19, 21,

Частный сектор – улица Чмутова, Полюсные проезды с 1-го по 10-й, 18-й проезд Мясново.

С 10.00 до 16.00 воды не будет в поселке Косая Гора по адресам:

ул. Пушкина, 26, 26-А, 26-Б,

С 10.00 до 14.00 – поселок Барсуки,

С 10.00 до окончания работ – поселок Обидимо.

После работ качество воды может временно ухудшиться – по мутности и содержанию железа.