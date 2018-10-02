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В Туле открылись дополнительные горячие линии по вопросам отопления

В Туле открылись дополнительные горячие линии по вопросам отопления

Звонки принимаются во всех территориальных округах с 8.00 до 20.00.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в Центральном и Привокзальном округах подключены дополнительные телефоны горячих линий по вопросам отопления.

Обращения жителей принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00:

  • Центральный округ: (4872)31-11-90, 36-72-81,
  • Пролетарский округ: (4872)41-06-49, 41-73-40,
  • Привокзальный округ: (4872)24-66-98, 24-71-74,
  • Зареченский округ: (4872)47-16-68,
  • Советский округ: (4872)30-18-84, 30-17-11,
  • Управление по городскому хозяйству администрации Тулы: +7(919)081-23-09.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:06 +1
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