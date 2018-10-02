В Туле открылись дополнительные горячие линии по вопросам отопления
Звонки принимаются во всех территориальных округах с 8.00 до 20.00.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в Центральном и Привокзальном округах подключены дополнительные телефоны горячих линий по вопросам отопления.
Обращения жителей принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00:
- Центральный округ: (4872)31-11-90, 36-72-81,
- Пролетарский округ: (4872)41-06-49, 41-73-40,
- Привокзальный округ: (4872)24-66-98, 24-71-74,
- Зареченский округ: (4872)47-16-68,
- Советский округ: (4872)30-18-84, 30-17-11,
- Управление по городскому хозяйству администрации Тулы: +7(919)081-23-09.
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