На улице Металлистов в Туле из-за короткого замыкания демонтировали фонарь

Фото из архива MySlo

Как сообщают очевидцы, на улице Металлистов, в Музейном квартале, демонтирован один из столбов освещения. На участке проводятся ремонтные работы.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что на электролинии произошло короткое замыкание. Сейчас специалисты проводят работы по установлению поврежденного участка.

Для этого пришлось демонтировать столб. После проверки линии он будет установлен на место. На одном из поврежденных участков проведен ремонт, но полностью работы пока не завершены.