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Трехлетнему Антоше Никонову нужна помощь

Трехлетнему Антоше Никонову нужна помощь

Мальчику необходимо собрать на лечение 23500 рублей.

У трехлетнего Антона Никонова — болезнь ДЦП. Историю мальчика рассказывают его родители:

- Мы с мужем очень долго мечтали о ребенке, но своих детей Бог нам не дал. И твердо решив стать счастливыми и сделать счастливым кого-то еще, мы усыновили ребенка. Для нас это был очень ответственный, осознанный, серьезный шаг — и мы его сделали.

Собрали все нужные документы и встали на очередь. И вот, в декабре 2014 года стали самой счастливой семьей! В нашем доме появился прекрасный мальчуган, Антоша. Нашему счастью не было предела, мы просто, увидели его впервые, и сразу в один голос сказали: «НАШ!». Эмоции так переполняли, что при оформлении документов мы даже не обратили внимания, что у Антона были проблемы со здоровьем.

Сейчас его диагноз — ДЦП смешанной формы средней тяжести и двухсторонняя тугоухость 4 степени (кохлеарный имплантат на правое ухо). Все это ни в коем случае нас не оттолкнуло, а наоборот сплотило — он стал для нас еще любимей и роднее. Мы постоянно работаем над собой и с ребенком, боремся с болезнью, стараясь не упускать ни времени, ни возможностей. Три раза в год проходим реабилитацию в Центре детской психоневрологии на ул. Бундурина, занимаемся иппотерапией, посещаем занятия с логопедом и сурдопедагогом. Очень довольны лечением, но реабилитация необходима постоянно.

Антону 3 года и 10 месяцев. За это время мы научились ползать (как лягушка), появилась речь (звуковая). Самостоятельно пока тоже не ходим, но не теряем надежду. Ведь так хочется, чтобы наш Антошка развивался, как и все детки. И мы верим, что так и будет! Ведь у нас идут результаты.

Узнали от общих знакомых о центре «Логос», попали на консультацию, и увидели перспективу встать самостоятельно на ноги с помощью новых методик. В центре работают замечательные специалисты, есть все необходимые занятия, индивидуальный подход к каждому ребенку. К сожалению, на данный момент наша семья испытывает некоторые трудности, нет возможности оплатить лечение, а Антон нуждается в постоянной поддержке и развитии, — рассказали Никоновы.

Отметим, что 27 сентября в ГКЗ выступил популярный певец Эмин. Перед выступлением он встретился с подопечными благотворительного фонда «Не молчи». Артист сфотографировался и пообщался с особыми детьми.

Фан-клуб Эмина инициировал благотворительную акцию «Бумеранг добра», в ходе которой все деньги от продажи сувенирной продукции на концерте передали Антоше Никонову. Было собрано 38 тысяч рублей, а сам певец удвоил эту сумму

Однако этого не хватит, чтобы полностью оплатить лечение. Нужно собрать еще 23500 рублей.

Информацию о том, как перевести средства, можно найти здесь. Вся необходимая информация о ребенке и Благотворительном фонде «Не молчи» находится на сайте.

Напомним, что ранее фонд помогал маленькой Алёне Лапкиной (тогда на лечение собрали 80 000 рублей) и Саше Зайцеву (собрали 53 000 рублей).

Автор: Кристина Вернигорина , сегодня, в 19:37
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