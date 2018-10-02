Тула – в лидерах рейтинга городов с лучшим дорожным хозяйством

В рамках проекта по исследованию качества жизни Финансовый университет при Правительстве РФ оценил состояние дорожного хозяйства в городах с населением более 250 тысяч человек.

В основу оценки легли данные соцопросов, проведенных Финансовым университетом в текущем году. В России постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как «хорошее» и «удовлетворительное». Сегодня такого мнения придерживаются 63% россиян. В 2011 году этот показатель составлял 40%.

Лидерами по состоянию дорог среди городов, где проводилось исследование, являются Грозный, Казань, Москва, Тюмень, Сочи, Набережные Челны, Нижневартовск, Уфа, Тольятти и Череповец.

Самые высокие оценки работе общественного транспорта в своём городе дали жители Москвы, Грозного, Казани, Мурманска, Белгорода, Екатеринбурга, Череповца, Тулы, Сургута и Тюмени.

Лидерами по качеству дорожного хозяйства среди городов с населением более 250 тысяч человек стали Грозный, Казань, Череповец, Тюмень, Нижневартовск, Сургут, Белгород, Калининград, Екатеринбург, Ставрополь, Нижний Тагил, Тула, Уфа, Москва и Мурманск.