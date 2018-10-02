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Тулячка заказала по почте партию наркотиков и психотропов

Тулячка заказала по почте партию наркотиков и психотропов

Опасная посылка была изъята сотрудниками регионального УФСБ.

УФСБ России по Тульской области пресечена поставка наркотических средств и психотропных веществ на территорию Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, было установлено, что одна из жительниц региона через Интернет договаривалась о приобретении за рубежом и дальнейшей пересылке в Россию различных наркотических средств и психотропных веществ. В результате проведенных оперативных мероприятий почтовые отправления были изъяты.

Новомосковский городской суд признал женщину виновной в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении. Уголовное дело в отношении осужденной расследовано следственным отделением УФСБ России по Тульской области.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:14 −1
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Тульская областьНовомосковск

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