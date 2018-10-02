Тулячка заказала по почте партию наркотиков и психотропов

УФСБ России по Тульской области пресечена поставка наркотических средств и психотропных веществ на территорию Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, было установлено, что одна из жительниц региона через Интернет договаривалась о приобретении за рубежом и дальнейшей пересылке в Россию различных наркотических средств и психотропных веществ. В результате проведенных оперативных мероприятий почтовые отправления были изъяты.

Новомосковский городской суд признал женщину виновной в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении. Уголовное дело в отношении осужденной расследовано следственным отделением УФСБ России по Тульской области.