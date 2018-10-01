Кадр из видео.
В Туле водитель BMW объехал многокилометровую пробку по встречке: видео
Мужчину явно не смутило, что он со встречной полосы не успевал вернуться в свой ряд.
В редакцию Myslo наш читатель Кирилл З. прислал ролик со своего видеорегистратора, на котором запечатлено грубое нарушение ПДД водителем автомобиля BMW. Происшествие случилось в Туле 28 сентября около 6 часов вечера.
- Прошу вас затронуть в своих статьях проблему каждодневных многокилометровых пробок на улицах Столетова/Доктора Гумилевской из-за неудовлетворительного переезда через железнодорожные пути. Из-за этого водители нарушают правила дорожного движения, — пишет Кирилл.
Смотрим видео:
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