В Туле водитель BMW объехал многокилометровую пробку по встречке: видео

Кадр из видео.

Мужчину явно не смутило, что он со встречной полосы не успевал вернуться в свой ряд.

В редакцию Myslo наш читатель Кирилл З. прислал ролик со своего видеорегистратора, на котором запечатлено грубое нарушение ПДД водителем автомобиля BMW. Происшествие случилось в Туле 28 сентября около 6 часов вечера.

- Прошу вас затронуть в своих статьях проблему каждодневных многокилометровых пробок на улицах Столетова/Доктора Гумилевской из-за неудовлетворительного переезда через железнодорожные пути. Из-за этого водители нарушают правила дорожного движения, — пишет Кирилл.

Смотрим видео: