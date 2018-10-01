новости
новости
Регистрация
Жуткая авария с фурой на М-4 «Дон»: скончалась еще одна участница ДТП
Фото УГИБДД и ГУ МЧС России по Тульской области.

Жуткая авария с фурой на М-4 «Дон»: скончалась еще одна участница ДТП

Автокатастрофа унесла жизнь 22-летнего парня и его ровесницы.

Ранее Myslo сообщал о серьезной аварии, которая произошла 28 сентября в Богородицком районе. В 9.45 на 250-м километре автодороги М-4 «Дон» 39-летний водитель автомобиля «Форд Куга» врезался в попутную «Сканию» с полуприцепом. По предварительной информации, внедорожник направлялся из Москвы в Воронеж.

22-летний пассажир «Форда» погиб на месте происшествия. Спустя несколько дней в больнице от полученных травм скончалась еще одна участница ДТП — 22-летняя пассажирка этого же авто. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, не смогли спасти.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что также в аварии пострадали водитель «Форда» и 68-летняя пассажирка.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:33 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
смертельное ДТПпогибли в ДТП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле семь фонтанов законсервируют на зиму
В Туле семь фонтанов законсервируют на зиму
В Туле построят новый путепровод в районе «Тулачермета»
В Туле построят новый путепровод в районе «Тулачермета»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.