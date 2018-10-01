Жуткая авария с фурой на М-4 «Дон»: скончалась еще одна участница ДТП

Фото УГИБДД и ГУ МЧС России по Тульской области.

Автокатастрофа унесла жизнь 22-летнего парня и его ровесницы.

Ранее Myslo сообщал о серьезной аварии, которая произошла 28 сентября в Богородицком районе. В 9.45 на 250-м километре автодороги М-4 «Дон» 39-летний водитель автомобиля «Форд Куга» врезался в попутную «Сканию» с полуприцепом. По предварительной информации, внедорожник направлялся из Москвы в Воронеж.

22-летний пассажир «Форда» погиб на месте происшествия. Спустя несколько дней в больнице от полученных травм скончалась еще одна участница ДТП — 22-летняя пассажирка этого же авто. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, не смогли спасти.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что также в аварии пострадали водитель «Форда» и 68-летняя пассажирка.