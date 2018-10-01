Отопительный сезон: Где в Туле уже дали тепло?

Об этом на оперативном совещании отчитался начальник управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин. Остальное тепловое хозяйство Тулы к отопительному сезону полностью готово.

Всего в Туле расположено 179 котельных, 533,5 км тепловых сетей, 3056 многоквартирных домов с центральным отоплением, 110 образовательных учреждений, 158 учреждений дошкольного образования, 38 учреждений здравоохранения.

Получили лицензию на управление многоквартирными домами 98 управляющих компаний. Теплоноситель к социальным объектам поставляют 20 теплоснабжающих организаций. Гарантирующий поставщик тепла — АО «Тулатеплосеть».

Валерий Дорожкин отметил, еще до начала отопительного сезона с 24 сентября по поручению главы администрации Евгения Авилова руководители учреждений социальной сферы могли подать заявки на подачу тепла. На сегодня на всех социальных объектах, где имелась техническая возможность, отопление запущено. Это 93 учреждения.

На 1 октября тепло подается в 39 школ, 38 детских садов и в 16 объектов здравоохранения.

В ходе оперативного совещания Валерий Дорожкин напомнил порядок начала отопительного сезона.

Так, отопительный сезон начинается по постановлению главы администрации, если в течение 5 суток подряд наружная среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла. Суммарное время подачи тепла всем потребителям не должно превышать 5 суток. То есть с сегодняшнего дня и до пятницы тепло должно быть подано ко всем потребителям.

После этого дается 10 суток на регулировку внутренних систем отопления. Данные временные промежутки оговорены в постановлении главы администрации.

Для обращений граждан работают телефоны горячих линий. Они действуют с 24 сентября и размещены на сайте администрации Тулы. За минувшую неделю на них уже поступили 74 обращения. Основные вопросы касались сроков начала отопительного сезона.

Первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин отметил, что в круглосуточном режиме работают телефоны ЕДДС: 47−20−37, 47−20−34. По этим номерам жители могут обращаться по вопросам, касающимся хода отопительного сезона.

- У каждой управляющей компании есть график пуска тепла в многоквартирные дома, который предоставлен в главное управление по городскому хозяйству. При обращении жителей сотрудник управления должен разъяснить, на какое число намечен пуск тепла по конкретному дому. Этой информацией должны владеть и старшие по домам, — подчеркнул Владислав Галкин.

Функционируют телефон горячей линии и в управлении образования Тулы, рассказала начальник Татьяна Золотова. По номеру 31−00−45 можно сообщить о нарушении температурного режима в подведомственных учреждениях. К началу отопительного сезона система отопления во всех подведомственных учреждениях была принята в эксплуатацию, все получили паспорта готовности.

С 19 сентября была организована работа по проведению мониторинга во всех учреждениях образования, спорта и культуры. Согласно САНПИН, температурная норма в помещениях составляет от 19 до 24 градусов тепла.

О проделанной работе к старту отопительного сезона в ходе оперативного совещания отчитался генеральный директор АО «Тулатеплосеть» Николай Клейменов:

все 179 котельных города к пуску тепла готовы. 67 уже заработали, оставшиеся 66 котельных будут запущены в течение двух дней.

При подготовке к отопительному сезону были проведены гидравлические испытания на всех теплосетях. Были обнаружены 500 порывов, все они устранены. Также заменили 16 котлов, 183 котла и 221 насоса капитально отремонтировали.

Владислав Галкин отметил, что в распоряжении администрации города есть спецтехника, которая в случае необходимости в круглосуточном режиме может быть предоставлена в помощь коммунальщикам.