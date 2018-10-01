Аварийные работы: В Пролетарском округе Тулы отключат воду
Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
- ул. Гайдара, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22,
- ул. Кутузова, 122, 124, 126, 128, 130, 132,
- ул. Мартеновская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
- ул. Газовая,
- ул. Коксовая,
- ул. Стахановская,
- ул. Металлургов, 22,
в связи с производством аварийно-восстановительных работ по адресу: ул. Мартеновская, 23.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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