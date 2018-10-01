Аварийные работы: В Пролетарском округе Тулы отключат воду

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

1 октября 2018 года с 13.00 до окончания работ прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Гайдара, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22,

ул. Кутузова, 122, 124, 126, 128, 130, 132,

ул. Мартеновская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

ул. Газовая,

ул. Коксовая,

ул. Стахановская,

ул. Металлургов, 22,

в связи с производством аварийно-восстановительных работ по адресу: ул. Мартеновская, 23.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.