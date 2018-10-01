новости
новости
Регистрация
Аварийные работы: В Пролетарском округе Тулы отключат воду

Аварийные работы: В Пролетарском округе Тулы отключат воду

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

1 октября 2018 года с 13.00 до окончания работ прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Гайдара, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22,
  • ул. Кутузова, 122, 124, 126, 128, 130, 132,
  • ул. Мартеновская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
  • ул. Газовая,
  • ул. Коксовая,
  • ул. Стахановская,
  • ул. Металлургов, 22,

в связи с производством аварийно-восстановительных работ по адресу: ул. Мартеновская, 23.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:31 0
Другие статьи по темам
Событие
отключили водунет водыаварияТулагорводоканал
Место
ТулаПролетарский округ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Марата перевернулся «Ниссан»
В Туле на улице Марата перевернулся «Ниссан»
Отопительный сезон: Где в Туле уже дали тепло?
Отопительный сезон: Где в Туле уже дали тепло?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.