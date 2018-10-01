Ребенку отрезало пальцы качелями: Следователи возбудили дело

В городе Узловая возбуждено дело по факту получения телесных повреждений 8-летним ребенком на неисправной карусели, установленной в поселке Партизан. Статья - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).

По предварительным данным следствия, в период с 2010 года по 3 сентября 2018 года на территории детской площадки в поселке Партизан находилась карусель в неисправном состоянии в открытом доступе для детей. При этом карусель создавала реальную угрозу безопасности детей.

1 сентября 2018 года малолетний потерпевший, гуляя на территории площадки, сел на одно из сидений карусели, и когда поместил пальцы правой руки в поворотный механизм, карусель покосилась и зажала ему пальцы. Здоровью ребенка причинен средней тяжести вред.

В настоящее время следователи проводят весь комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств ЧП.

К слову, после этого случая в Туле начали проверять детские площадки. Их проверено уже более 500. Как сообщил на оперативном совещании начальник управления по административно-техническому надзору Владимир Якимович, за эту неделю было выявлено 28 нарушений на 181 объекте. Основные нарушения – ржачина на качелях, отсутствие сидений. Нарушений, которые бы представляли опасность для детей, не нашли.

Напомним, ранее в редакцию Myslo обратилась Нурьян Хайбулаева, мама 8-летнего мальчика, которому на детской площадке в пос. Партизан Узловского района отрезало фаланги пальцев. По словам мамы ребенка, причиной травмы стала неисправная карусель.

– Это случилось 1 сентября после торжественной линейки в школе. Мой сын вместе со своими одноклассниками отправился на детскую площадку на ул. Первомайской. Через полчаса его на руках принесли домой наши соседи. Я сначала даже не могла понять, что именно случилось, все руки сына были в крови. Его друзья рассказали, что катались на карусели, и когда сын попытался ее остановить, ему прищемило пальцы правой руки. Фаланги трех пальцев были практически совсем срезаны. На скорой нас доставили в Узловскую районную больницу, там оказали первую помощь. Выяснилось, что кости сильно раздроблены.

А потом нас перевезли в новомосковскую больницу. Там фаланги пальцев сшили, повреждения на указательном пальце оказались настолько серьезны, что пришлось вставлять спицу. Сейчас врачи говорят — два пальца нормально заживают, есть большая вероятность, что вернется подвижность, а вот с указательным пальцем гораздо сложнее. Возможно потребуется частичная ампутация, — рассказала Myslo мама мальчика Нурьян Хайбулаева.

По словам женщины, в местной администрации на вопрос, кому принадлежит детская площадка и кто будет отвечать за случившееся, она ответа не получила.

– Я два раза ходила к главе администрации. Мне каждый раз отвечали, что никого на месте нет. Странно, потому что на улице стояла служебная машина, — говорит женщина.