В Пролетарском районе Тулы снесли два аварийных дома: фоторепортаж

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Пролетарском округе Тулы снесли два аварийных дома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Одна постройка располагалась по адресу ул. Нестерова, 5, вторая — в п. Шатск на ул. Садовой, 5.

В домах никто не проживал, они были признаны аварийными. Такая работа проводится на постоянной основе. Также в городской администрации уточнили, что рабочие вывезли весь строительный мусор.