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В Пролетарском районе Тулы снесли два аварийных дома: фоторепортаж
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Пролетарском районе Тулы снесли два аварийных дома: фоторепортаж

Рабочие вывезли весь строительный мусор.

В Пролетарском округе Тулы снесли два аварийных дома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Одна постройка располагалась по адресу ул. Нестерова, 5, вторая — в п. Шатск на ул. Садовой, 5.

В домах никто не проживал, они были признаны аварийными. Такая работа проводится на постоянной основе. Также в городской администрации уточнили, что рабочие вывезли весь строительный мусор.

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Снос аварийных домов в Пролетарском районе, Фото: 1
Снос аварийных домов в Пролетарском районе, Фото: 2
Снос аварийных домов в Пролетарском районе, Фото: 3
Снос аварийных домов в Пролетарском районе, Фото: 4
Снос аварийных домов в Пролетарском районе, Фото: 5
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:13 +3
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