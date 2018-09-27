Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Пролетарском районе Тулы снесли два аварийных дома: фоторепортаж
Рабочие вывезли весь строительный мусор.
В Пролетарском округе Тулы снесли два аварийных дома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Одна постройка располагалась по адресу ул. Нестерова, 5, вторая — в п. Шатск на ул. Садовой, 5.
В домах никто не проживал, они были признаны аварийными. Такая работа проводится на постоянной основе. Также в городской администрации уточнили, что рабочие вывезли весь строительный мусор.
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