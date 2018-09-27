В тульской деревне Помогалово дотла сгорел жилой дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 27 сентября, в тульской деревне Помогалово произошел серьезный пожар. Об этом в 10.28 сообщили в службу спасения. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, с огнем боролись девять пожарных.

Открытое горение было ликвидировано за 7 минут. Пострадавших нет. В результате происшествия дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.