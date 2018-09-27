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В тульской деревне Помогалово дотла сгорел жилой дом
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В тульской деревне Помогалово дотла сгорел жилой дом

Причины происшествия выясняются.

Сегодня, 27 сентября, в тульской деревне Помогалово произошел серьезный пожар. Об этом в 10.28 сообщили в службу спасения. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, с огнем боролись девять пожарных. 

Открытое горение было ликвидировано за 7 минут. Пострадавших нет. В результате происшествия дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:50 +1
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