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Массовая истерика у тульских родителей: «Наших детей пытаются похитить возле школ!»

Массовая истерика у тульских родителей: «Наших детей пытаются похитить возле школ!»

В популярных мессенджерах распространяется сообщение о попытке похищения ребенка. В истории о странной женщине «с пиджаком на руке» разбирался Myslo.

Жители Новомосковска массово распространяют информацию о том, что неизвестная женщина якобы пыталась похитить детей возле школы.

Вот такой пост появился вчера в группе «Подслушано Новомосковск»:

 

 

Тревожные сообщения приходят также и в родительские чаты в мессенджеры — WhatsApp и Viber. Не выясняя деталей, обеспокоенные взрослые поднимают панику в школах и передают непроверенные слухи знакомым.

Вчера в редакцию Myslo позвонила некая женщина, которая не захотела раскрывать свою личность. Она утверждала, что в одной из тульских школ происходит неладное, и далее почти слово в слово звонившая пересказала историю из соцсетей. Разница была лишь в одном — в локации учебного заведения.

А вот сегодняшняя переписка в WhatsApp родителей одной из тульских школ:

В распоряжении редакции оказалась эта злополучная запись.

За комментарием корреспонденты Myslo обратились в пресс-службу УМВД России по Тульской области.

В ведомстве опровергли эту информацию. Полицейские заявили, что подобных обращений не было. Таких фактов не зафиксировано.

Интересная деталь. Женщина, которая «пытается заманить детей в кусты», была обнаружена также в Анапе, в Барнауле, Волгодонске, Москве и даже в Казахстане! Фейковая история гуляет по многим городам России и заставляет паниковать родителей и детей. В каком городе на самом деле это случилось (если на самом деле случилось), сейчас уже сказать сложно. 

И тем не менее полицейские предостерегают: если вы стали свидетелем подобной ситуации, незамедлительно обращайтесь в полицию.

 

И еще раз вернемся к звукозаписи (чтобы разгрузить обстановку). Внимательно вслушайтесь в жутковатый звук на первой секунде. Вот здесь:

Что бы это значило? Может, детям действительно есть чего опасаться?)))

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:24 +4
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