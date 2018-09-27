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На одном из перекрёстков по улице Октябрьской изменят схему движения

На одном из перекрёстков по улице Октябрьской изменят схему движения

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности дорожного движения администрацией города принято решение об установке дорожных знаков 4.1.1 «Движение прямо» по улице Октябрьской в районе пересечения с улицей Нормандии Неман.

Ранее на этом участке был разрешён разворот транспортных средств. Изменение в организации дорожного движения вступит в силу с 5 октября.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 −2
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Место
Тулаулица Октябрьская

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