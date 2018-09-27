Тульскую исправительную колонию № 2 посетил общественник Дмитрий Бублий

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Руководитель общественной некоммерческой организации «Забота» Дмитрий Бублий побывал в центре социально-психологической работы ИК № 2. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСИН России.

В центре наблюдаются осужденные, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость, с ними работают психологи. Сейчас на базе колонии № 2 проводится эксперимент – осужденные проходят комплексную программу реабилитации.

Дмитрий Бублий пообщался с заключенными, обсудил с ними дальнейшие планы и перспективы после освобождения. Общественник заявил, что готов помочь освободившимся осужденным адаптироваться на свободу, трудоустроиться и наладить быт.