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Где в Туле отключат электроэнергию 27 сентября

Где в Туле отключат электроэнергию 27 сентября

Плановые работы в областном центре пройдут с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Дм. Ульянова, 4-а,
  • ул. Литейная, 20, 20-а, 22, 18,
  • ул. Сакко и Ванцетти, 21, 39, 31,
  • ул. Луначарского, 27, 31, 27-а,
  • ул. Демидовская, 52, 52-а,
  • п. Хомяково: ул. Фестивальная, 144,
  • ул. Хомяковская, 43,
  • Хомяковское ш., 14, 12, 10, 6, 5/4, 2,
  • п. Менделеевский, ул. Пионерская,  7, 8, 8-б, 9, 10-а, 15,
  • ул. Шоссейная,
  • ул. Фестивальная,
  • ул. Энтузиастов,
  • п. Толстовские дачи, ул. Л. Толстого, 2-74,
  • п. Северный, ул. Матросова, 2-30,
  • ул. Челюскинцев, 2-11,
  • ул. Лазо, 20,
  • п. Косая Гора, ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27,
  • ул. Маяковского, 42-а,
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.),
  • ул. Белоусова, 34-64 (чётн.),
  • пр-д Школьный, 1-43 (нечётн.),
  • ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17,
  • ул. Песчаная, 23-47 (нечётн.), 22-40 (чётн.),
  • ул. 3 -я Песчаная, 21-35 (нечётн.),
  • 3-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • 4-й Песчаный пр-д, 3-25 (нечётн), 4-28 (чётн.),
  • 5-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +2
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