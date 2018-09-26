На Алексинском химкомбинате наладят производство пороха

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Ожидается, что после этого выручка предприятия повысится в два с половиной раза.

В Москве министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Глава региона поблагодарил министра за поддержку инициатив тульского правительства.

Тульская область в числе первых в стране реализует инициативы Минпромторга России: создан региональный фонд развития промышленности, заключены федеральные и региональные специальные инвестиционные контракты. За два года предприятиям Тульской области оказана субсидиарная поддержка на общую сумму свыше 2 млрд рублей.

Благодаря сотрудничеству с министерством, Алексинский химический комбинат выбран в качестве одной из перспективных площадок для строительства нового порохового производства. Сейчас комбинат активно развивается, проводятся научно-исследовательские работы совместно с МГУ. Реализуется программа техперевооружения и модернизации.

По словам Дениса Мантурова, на Алексинском химкомбинате планируется создание производства мелко- и среднезерненных порохов для патронов стрелкового оружия и артснарядов, а также наращивание мощностей по сборке танковых выстрелов:

Это позволит обеспечить комбинат значительным объемом заказов, увеличить его выручку в два с половиной раза и вывести на безубыточную работу.

Алексей Дюмин отметил, что новое производство позволит значительно повысить безопасность и надёжность поставок необходимых компонентов для боеприпасной отрасли промышленности России и подчеркнул, что проект будет способствовать дальнейшему техническому перевооружению предприятия, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет Тульской области.